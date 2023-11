15 Sapateiras e Móveis de Arrumação para Hall de Entrada

Para arrumar os sapatos na entrada, precisa necessariamente de uma sapateira? Já percebemos que não. Um aparador com um bom espaço no interior pode servir perfeitamente para o efeito. Se quiser, pode até personalizar o interior com sistemas de arrumação próprios para sapato. Convém, no entanto, proteger o interior do móvel com um tapete ou um papel como o que se usa para forrar o fundo das gavetas. Assim, não suja e desgasta a madeira!