Soberbo Projeto do Dream Guincho Hotel

Procuram-se, cada vez mais, criar unidades hoteleiras diferentes, familiares e com um ambiente natural.

É o caso deste Hotel, que se situa num lugar privilegiado na Praia do Guincho, em Cascais. Este pequeno hotel, situado num lote com 7160m² e uma ´área de construção de 970m² foi da responsabilidade dos conceituados Arquitetos CB|arq. A equipa conseguiu criar um projeto harmonioso e que se envolve com a sua paisagem de forma natural. Aliás, a construção deste hotel encontra-se na residência do proprietário e segue as mesmas linhas orientadoras quer a nível estético e arquitetónico através da utilização de linhas simples, fluidas e dinâmicas.

É um projeto que inspira e que nos dá vontade de conhecer pessoalmente, numa próxima passagem pelo Guincho. Admiramos imenso o talento e a criatividade que os arquitetos CB |arq tiveram, desde do exterior aos espaços interiores.

Está mesmo incrível e convidamo-lo a descobrir estas imagens. Acompanhe-nos!