Home Staging: Apartamento para Férias no Algarve!

Trazemo-vos um projeto do atelier Ana Gonçalves, para vos falar sobre o home staging. Já ouviu falar deste conceito?

Ora bem, o home staging é utilizado como utensílio de marketing imobiliário. Tem como intuito em preparar um imóvel para que seja comercializado com sucesso, quer em termos de tempo e de valor.

O home staging eficaz visa a melhorar a imagem do imóvel, com o intuito de seduzir os compradores ou arrendatários.

Como nos refere, a Profissional Ana Gonçalves, a ideia é de vender uma ideia de estilo de vida, de conforto, de paz, acolhimento e bem-estar. O home staging desperta sensações, emoções e experiências memoráveis.

Os clientes deste apartamento algarvio, procuraram o escritório Ana Gonçalves para colocar o seu apartamento no mercado imobiliário, mais especificamente no alojamento turístico. Mas, claro que, os serviços de home staging podem ser adquiridos de forma particular, para quem tem alojamento turístico, como é o caso, ou para quem se dedica a comprar ou vender imóveis de forma profissional.

É fundamental, nos dias que correm, apresentar um serviço de qualidade e diferente. Por isso, contratar uma equipa que executa este tipo de serviço é meio caminho andado para o sucesso.

No livro de ideias de hoje, partilhamos as imagens deste maravilhoso apartamento de férias, em Albufeira. Só de ver estas fotografias ficamos com vontade de tirar umas férias e desfrutar da beleza algarvia, neste belo apartamento em tons azuis.

Descubra-o!