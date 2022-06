Cães em apartamento? Não é o fim do mundo!!

De acordo com a lei portuguesa, havendo condições de salubridade e tranquilidade para a vizinhança, podem coabitar até 3 cães ou 4 gatos, não podendo, no total, contar-se mais de 4 animais, segundo o regulamento de classificação, identificação e registos e licenciamento de cães e gatos. No que toca a proibições relativas à posse de animais em condomínios: embora o apartamento seja uma propriedade do condómino (assumindo que o prédio se encontra em propriedade horizontal), é infelizmente possível a proibição da detenção de animais nas fracções autónomas. No entanto, esta proibição no regulamento do condomínio propriamente dito não pode ser acordada numa simples assembleia de condóminos (por deliberação maioritária) ou decidida pelo administrador do condomínio (por decisão simples). Para que esta proibição seja legal, é necessário que seja estabelecida no título constitutivo (acto modelador do estatuto da propriedade horizontal cujo conteúdo tem eficácia erga omnes: vincula, desde que registado , os futuros adquirentes das fracções, independentemente do seu assentimento) ou no regulamento do condomínio aí inserido ou pode ser acordada pelos condóminos entre si. Desta maneira, o melhor mesmo é informar-se das regras do condomínio antes de comprar ou arrendar um apartamento. Mas lembre-se de uma coisa: qualquer regulamento feito posteriormente não pode ser imposto a quem já tem direitos adquiridos!