Cozinha Remodelada numa Habitação com mais de 50 Anos!

Olha para a sua cozinha e não gosta do que vê?

A sua cozinha já é muito velha e pouco funcional?

Gostava de ter uma cozinha branca, com linhas modernas e com muitas arrumações?

Não pense que não é possível, porque a equipa ADN Furniture mostra-nos um exemplo incrível de como uma casa com mais de 50 anos em que a cozinha foi totalmente remodelada. Está absolutamente incrível, luminosa e moderna. O objetivo era de criar uma cozinha funcional elegante e com harmonia com a restante decoração da casa.

O projeto foi desenvolvido desde o 3D, houve seleção de matérias primas, eletrodomésticos, acessórios e tampos.

Enfim, o resultado não podia ter ficado melhor e sabemos que desse lado ficará inspirador e com vontade de mudar a sua cozinha. Já sabe se o quiser fazer só tem de entregar o projeto à ADN Furniture, porque fazem mesmo magia!