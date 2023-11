Rodapés brancos – Opções, Materiais e Inspirações em 15 Imagens

O rodapé é aquele acabamento que todos sabemos o que é, todos identificamos com facilidade e praticamente todos temos em nossas casas. Ele aparece nas bases das paredes, em destaque ou fundindo-se com ela, em várias cores e materiais. Mas será que sabemos mesmo para que serve o rodapé?

Apesar de, como tudo em nossa casa, acabar por desempenhar um papel decorativo, o rodapé tem uma função bastante prosaica – a protecção da parede.

Sendo normalmente uma faixa localizada na parte inferior da parede, no remate do pavimento e da parede, o rodapé é sempre feito de um material mais resistente do que o acabamento da própria parede, e está lá para a proteger de embates e humidades.

Sabe aquelas limpezas apressadas, onde o aspirador insiste em ir contra a parede? Ou as constantes lavagens do chão, quando passamos com a esfregona na junta e molhamos tudo? Se o rodapé não estivesse lá a proteger o estuque (ou os azulejos, ou a tinta ou o material de revestimento escolhido) os danos seriam extensos. E sejamos directos, além dos materiais de rodapé serem mais resistentes, ainda se torna muito mais fácil substituir uma placa de rodapé estragada do que resolver danos extensos nas paredes!

A homify está sempre atenta a todos os detalhes que fazem uma casa, seja no interior ou no exterior, e por isso hoje falamos de um rodapé muito especial – o rodapé branco. Venha saber todos os detalhes e ver os ambientes inspiradores criados pelos nossos profissionais usando rodapés brancos!