6 Pontos a Considerar Antes de Escolher Cortinas Modernas + 18 Imagens para o Inspirar

As cortinas proporcionam beleza, aconchego e personalidade aos espaços. Além do mais, são importantes para protegermos a nossa privacidade, para vedarmos a luz quando esta não nos é conveniente (por exemplo, nos quartos), para reforçarmos o conforto térmico e acústico dos ambientes e até para tornarmos as nossas casas mais seguras. Os cortinados podem ainda ser utilizados para separar ambientes com propósitos distintos como, por exemplo, num estúdio em que, não raras as vezes, a zona de dormir está apartada do resto por cortinas.

Hoje em dia, há uma oferta muito vasta de têxteis para casa, entre os quais se incluem as cortinas. Não é, por isso, difícil encontrar as cortinas certas – em termos de estilo, preço e tamanho – para as janelas de cada divisão. Porém, a ampla oferta pode deixar-nos assoberbados, por isso, aquando do processo de escolha, é oportuno estarmos conscientes de alguns factores que devem influenciar a nossa decisão e estar também a par dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao comprar e instalar cortinas. Informação é poder e, neste caso, evita que cometamos erros crassos e gastemos mal o nosso dinheiro.

Se anda em vias de escolher cortinas para a sua casa e/ou de alterar as que tem, este artigo é para si. Vamos partilhar consigo algumas dicas que consideramos úteis e dar especial enfoque a cortinados modernos. Não deixe de se inspirar nas imagens que ilustram este artigo, todas elas pertencentes a projectos levados a cabo por designers de interiores e decoradores portugueses.