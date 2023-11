Recuperação de Edifício Antigo com Valor Intemporal – 10 Fotos Inspiradoras

Uauuuu! Que sonho de delicadeza vintage! Ficámos encantados com esta sala. Com as suas madeiras brancas recuperadas, com os seus florões de gesso no tecto, com o estilo retro do mobiliário. A modernização deu-se ao nível da amplitude, com algumas paredes a desaparecer, deixando no entanto o rasto da sua presença na estrutura de madeira de Cruz de Santo André à vista (tão típica das construções pombalinas).