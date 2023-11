A fantástica remodelação de um apartamento com apenas 50m²

A suíte integra um closet com casa de banho. Com materiais em madeira e revestimento cinza, este espaço tem a zona do lavatório separada da zona do duche, estando o lavatório interligado a um closet (armário em L ) cujo interior está iluminado de modo a ser mais funcional e apelativo. Não há nada mais conveniente do que ter as nossas roupas junto da casa de banho (com as devidas salvaguardas) porque, assim, pode-se fazer tudo no mesmo espaço com toda a comodidade.

O quarto tem, ainda, uma varanda a partir da qual se pode desfrutar de uma vida plena sobre a copa das árvores do jardim.