Sala de Estar Clássica: um Projeto Surpreendente

O aparador é de pau-ferro, uma madeira com acabamento mais brilhante e com diferentes tonalidades. Esta peça de mobiliário proporciona um design incrível ao espaço. Se por um lado, as linhas retas do móvel trazem modernidade, por outro a decoração que o acompanhe traz aquele lado clássico e elegante. Destacamos o padrão geométrico do papel de parede, o design do candeeiro e o espelho redondo com contorno prateado.

Uma combinação de detalhes elegantérrima e que personaliza esta sala de forma incrível.