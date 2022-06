TRUQUES para cozinhas pequenas

Um truque bem geral para aumentar uma divisão é deixar simplesmente entrar a luz natural. No caso da cozinha, encontramo-nos muitas vezes com um espaço mais limitado para evidenciar as janelas. Mas perante esta limitação, há que privilegiar ao máximo as janelas da cozinha, independentemente do seu tamanho.

Ora veja esta opção de cozinha, comprida certo, mas bem estreita, acabando por limitar imenso o espaço, mas o facto de terem projetado uma cozinha clara, central e frente à imensa janela, tornou esta cozinha pequena, uma cozinha de sonho. Bastante moderna, simples e atrativa.