Fabuloso Design de Interiores de uma Moradia Moderna

Um casal aposentado procurou os conceituados arquitetos Otherside Architects para criar o projeto de arquitetura e design de interiores da sua moradia, que se encontra nos arredores de Lisboa e que apresenta uma incrível integração com a paisagem envolvente, bem como desfruta de uma excelente exposição solar e de incríveis vistas panorâmicas.

Os clientes apresentam gostos esteticamente definidos e exigentes. Além disso, são colecionadores de peças de porcelana e muranos, desde logo que a definição do conceito subjacente ao projecto se apresentou um desafio aliciante para a equipa da Otherside Architects.

O resultado é o espelho do esforço, do talento, da criatividade e do conhecimento desta equipa profissional do atelier Otherside Architects. Espaços totalmente luminosos, confortáveis, modernos e acolhedores… Ficamos completamente rendidos a cada detalhe e temos a certeza que também o ficará.

A não perder, já de seguida!