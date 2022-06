Limpezas que pode fazer enquanto dorme

Com o passar dos tempos, os tachos e panelas vão envelhecendo e perdendo brilho. Para quem gosta de decorar a cozinha com estes artigos, pode tornar-se complicado. Também aqui entra o vinagre. Um líquido que faz milagres em qualquer divisão de uma casa, nomeadamente na cozinha e casa de banhos. Ah, os vidros também ficam fantásticos.

Aproveite a noite de sexta-feira, para mergulhar as panelas, tachos e frigideiras em água com vinagre. Depois vá para o sofá descansar e dali para a cama. No outro dia, só tem tem fazer uma simples lavagem. Brilhante é o resultado. Para as panelas de aço inoxidável, diz quem sabe, que umas gotas de detergente junto com uma colher de bicarbonato de sódio, misturados em água, é do melhor.