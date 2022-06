5 remodelações cozinhas pequenas: ficaram irreconhecíveis!

U-a-u. É difícil acreditar que este é o mesmo espaço. A cozinha foi totalmente renovada, tendo-se apenas mantido a distribuição dos móveis. No lugar do esquentador, há agora um exaustor que desemboca sobre o fogão. O armário sob as janelas foi modificado e tem agora portas deslizantes brancas e lisas. O desenho do piso replica-se nas paredes com um tom alaranjado a enfatizar a calidez do lugar. As superfícies brancas dos armários criam uma sensação de amplitude, modernidade e limpeza.

Fomos de cozinha de terror a cozinha onde temos vontade de cozinhar uma deliciosa refeição.

A remodelação é da autoria do atelier Apal Estudio.