De Prédio Devoluto a Apartamentos de Sonho em 5 Imagens + 5 Plantas

Começamos por um dos ambientes mais requintados, fruto do imenso projecto de remodelação e renovação que a empresa levou a cabo nos edifícios. É ele que vai servir de pano de fundo enquanto falamos um pouco do projecto em si!

Originalmente eram dois edifícios antigos e em muito mau estado, numa zona antiga e movimentada da cidade de Lisboa, e obviamente eram duas entidades separadas. Todas as estruturas apresentavam danos, incluindo as paredes exteriores em alvenaria de pedra, as paredes interiores de tabique e os pavimentos em estrutura de madeira, tão características destes edifícios históricos.

Mas aquilo que se apresentava como dificuldade rapidamente foi contornado e a obra nasceu mais incrível, apesar dos contras ou devido a eles. O projecto definiu uma união e uma reabilitação total que passou pelo reforço de todas as estruturas com madeira, respeitando os métodos de construção original da edificação pombalina.

O cliente investidor pretendia que todos os espaços interiores fossem redesenhados para aumentar o número de apartamentos, que deveriam ter tipologias menores com o objectivo de entrarem no mercado do arrendamento, de curto e longo prazo, ou como habitação alternativa numa zona apetecível da Capital. O grande desafio dos arquitectos colocou-se então na redistribuição dos espaços para que, sendo mais pequenos, transmitissem a sensação de mais espaço. Isso definiu a criação destes ambientes clean, com um sabor retro, onde o antigo convive em harmonia com o moderno, como se sempre tivessem estado juntos. As imagens não mentem – os objectivos foram atingidos!