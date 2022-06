Uma casa rústica e encantadora

Por trás dos grandes arcos de pedra situa-se então a galeria pedonal que delimita e percorre todo o pátio. O pavimento revestido com mosaico contrasta com o tom da pedra dos grandes pilares. As portas e janelas de tonalidade vermelha são o toque final que dá vida e cor a toda a composição.

Red doors and windows once again provide the much needed contrast and hint of fun. The pillars connect with each other through picturesque arches, and carry you away to a moment when time stood still.