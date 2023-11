Monolítico de Betão Coroado com uma Peça em Vidro: Uma Moradia do Outro Mundo!

Rumo ao Algarve, mais precisamente em Vila do Bispo – Sagres. É sempre tão agradável viajar a Sul, ainda mais quando temos oportunidade de descobrir espaços encantadores, como esta moradia que nos parece vir do futuro e ainda mais incrível é que ela envolve-se com todo o seu meio de forma única, formando uma simbiose perfeita entre a arquitetura e a natureza.

Os arquitetos Associated Architects Partnership (APP) é que foram os responsáveis por este projeto, um monolítico de betão coroado com uma peça em vidro.

Vamos, sem mais delongas, descobrir as imagens desta incrível moradia.

Acompanhe-nos?

Então, vamos lá!