DIONI: Produto Final de Alta Qualidade em Cooperação com as Melhores Marcas

A SMEG é uma das marcas com as quais a DIONI tem parceria. Conhecida por todos pelo design estilo anos '50, os electrodomésticos da marca italiana, para além do excelente desempenho, são também magníficos objectos de decoração. A estética retro e as cores alegres caracterizam a marca que, no entanto, também tem produtos com tons mais sóbrios e gamas com linhas diferentes. Ainda assim, adoramos a ideia de ver uma bancada de cozinha com uma bonita torradeira colorida ou uma máquina de café de encher o olho a criar, por exemplo, um contraste com armários brancos e minimalistas.