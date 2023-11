Como valorizar uma marca – Imagens de uma fantástica sede de empresa

O design de interiores tem uma grande influência nas nossas vidas e afecta directamente o nosso humor, as nossas atitudes, a nossa motivação e a forma como encaramos as várias facetas do dia, seja qual for a área. Seja nas nossas casas, numa clínica dentária, num cabeleireiro, somos sempre altamente influenciados pela qualidade do ambiente que nos rodeia.

Neste âmbito, o design dos escritórios e sedes é vital para o sucesso das empresas junto de funcionários e clientes. Os trabalhadores passam grande parte do seu dia no escritório e é cada vez mais universalmente aceite que esse espaço deve oferecer funcionalidade e conforto numa imagem atraente, pensada para promover a sua satisfação e com isso aumentar a produtividade e a eficiência do seu trabalho. Na perspectiva dos clientes, a imagem dos espaços da empresa com que trabalham conta a história da marca, sendo uma evidência visual do seu profissionalismo e do seu sucesso no mercado.

Assim é fácil de perceber a aposta de cada vez mais empresas em projectos de design de interiores de excelência – ganham mais produtividade e mais mercado!

O projecto que a homify tem hoje para lhe mostrar é um caso exemplar desta relação de sucesso. Trata-se da concepção total dos escritórios de uma conhecida de transportes pela 4PONTO7, uma empresa de Lisboa que nos tem apaixonado a cada projecto partilhado. Decidimos partilhá-lo consigo porque temos a certeza de que, mais do que paixão, a si empresário, este trabalho vai entusiasmar pelo mundo de possibilidades de sucesso que abre para a sua empresa. Vamos descobri-lo e examiná-lo à lupa? Pode encontrar aqui o seu próximo parceiro de negócio!