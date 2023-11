Design de interiores – O realizar de um Sonho em 12 Imagens

Nesta primeira imagem pode apreciar a paleta cromática que serviu de base a todo o trabalho, extraída da vontade dos clientes e da inserção paisagística do próprio edifício, que já nos deixa com a vontade de ver mais. Mas antes de continuarmos pela senda da mudança nesta casa, importa conhecer um pouco melhor os seus autores.

A OTHERSIDE ARCHITECTS é uma empresa de Lisboa com uma filosofia de intervenção rigorosa e uma alma muito própria. Os seus trabalhos únicos chegam-nos directamente das mentes criativas dos seus fundadores, os arquitectos Carla de Campos e Helder Unas, escudadas por equipas especializadas e muito experientes. A paixão, o rigor no trabalho, a permanente e evolução e actualizção, e o know how acumulado por 30 anos de trabalho, foram o garante que lhes permitiu espalhar beleza e equilíbrio na região da Grande Lisboa sempre com o mesmo sucesso. Veja esta maravilha de trabalho e imagine o que podem fazer por si!