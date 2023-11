A decoração elegante e acolhedora de uma suíte com varanda

Decorar o quarto não é uma tarefa de somenos. Trata-se, afinal de contas, do espaço onde repomos energias e onde encontramos a privacidade e o refúgio de que tantas vezes precisamos. Todas as divisões da casa devem ser confortáveis, mas, no quarto, essa característica é incontornável. Um quarto pouco cómodo, com mobiliário duro e pesado, cores umbrosas, iluminação mal conseguida e um layout pouco prático, dificilmente nos proporciona a serenidade e o aconchego de que a nossa mente e corpo precisam. A pensar nisso, e porque os designers de interiores portugueses registados na homify não deixam de nos surpreender, hoje, trazemos-lhe o projecto de decoração de uma suíte (com varanda!) que, de tão acolhedora e refinada, parece saída da capa de uma revista.

O projecto foi levado a cabo pela designer de interiores Marta Maria Pereira que se lançou recentemente a solo, tendo, até há pouco tempo, integrado a equipa da Traço Magenta. A designer procura, com o seu trabalho, transformar desejos em realidade , indo ao encontro das necessidades e gostos do cliente. Atenta às tendências, mas com um sentido apurado de história e tradição , a Marta executa todo o tipo de trabalhos, sempre com um denominador comum: a paixão pelo design de interiores.

Venha ver como ficou esta suíte. Aqui, os sonhos serão seguramente cor-de-rosa!