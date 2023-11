Casa de Sonho com Vista para o Mar em 16 Imagens Surpreendentes!

Neste projecto os arquitectos criaram uma casa de férias como nenhuma outra! O seu programa inovador pretende tirar o máximo proveito da envolvente natural, de vegetação costeira, e das soberbas vistas sobre a praia da Ingrina, em sagres. Assim, a casa de dois pisos inverteu a distribuição costumeira de áreas sociais no piso térreo e áreas privadas no piso superior, passando a apresentar a cozinha e os dormitórios no piso inferior, com relação directa com a envolvente paisagística e ajardinada (apenas na fachada sem visão da zona edificada vizinha), e reservando o piso superior para as áreas sociais das salas de estar e de jantar, em relação privilegiada com o horizonte.

Esteticamente a casa apresenta linhas depuradas e minimalistas, apresentando-se com dois volumes distintos: o volume inferior, reservado e monolítico em betão cru, fechado à presença das construções vizinhas, e o volume superior, mais pequeno mas ainda mais espectacular, na forma de uma caixa em vidro que permite uma visão de praticamente 360º à volta da paisagem e directamente sobre o mar.

Para preservar a paisagem envolvente, evitando excessivas manipulações do terreno delicado, e para elevar um pouco mais a casa e potenciar a sua vista, os profissionais optaram por assentá-la sobre estacas, acabando por criar também um espaço de parqueamento.