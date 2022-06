Casa moderna em Varsóvia

Os proprietários do imóvel procuravam originalidade, mas não impuseram soluções específicas aos arquitectos, confiando no seu conhecimento e imaginação. Apesar desta aparente liberdade, o desafio não era fácil. Uma das principais dificuldades prendia-se com o facto de o terreno ser estreito.

A moradia ergue-se por via de volumes geométricos simples, mas com elementos arquitectónicos que a distinguem. O edifício conta com uma ampla garagem com dois lugares de estacionamento.