Alva: o Candeeiro Perfeito para Iluminar (e Decorar) Qualquer Espaço!

O projeto luminotécnico de uma casa é tão ou mais importante que a decoração e os móveis. A iluminação é um fator fundamental para embelezar o espaço da casa, mas também é importante para o nosso bem-estar.

Quando se planeia a iluminação artificial de uma casa é necessário conciliar a função de cada ambiente, seja interno ou externo, proporcionando funcionalidade, beleza e economia de energia elétrica. Existem vários tipos de iluminação (difusa, indireta, direta, etc.), para os os diferentes momentos dos dia, mas também espaços ou zonas de casa.

Depois de ter todo o projeto pensado, há que encontrar os candeeiros perfeitos para aquele lugar … Hoje em dia, valorizamos, cada vez mais, esta peça, que enaltece toda a beleza do ambiente. Nem sempre é fácil encontrar o candeeiro ideal, aquele que se encaixa na decoração, na paleta cromática, nos nossos gostos, etc. Por isso, a homify encontrou um candeeiro tão versátil, bonito, com qualidade e made in Portugal! Temos a certeza que vai adorar!

O candeeiro chama-se Alva e é da empresa Light & Store.

Vamos descobri-lo e ver como se enquadra nos mais diversos espaços e ângulos de casa. Confira, de seguida!