Cama Montessori: a Cama Rente ao Chão que Tornará o seu Filho Mais Autónomo

Hoje em dia, fala-se amiúde do método montessoriano. Maria Montessori foi uma psiquiatra e pioneira educacional italiana que, juntamente com os seus colaboradores, trabalhou no sentido de quebrar as regras rígidas que, na altura, pesavam sobre a educação das crianças, trazendo uma nova (e refrescante) perspectiva assente no encorajamento da criatividade e da independência dos mais pequenos. Como?

O método montessoriano contempla vários princípios, mas um dos que mais se destaca e que é, por isso, mais conhecido diz respeito à criação de ambientes em que as crianças se sintam livres e que possam utilizar sozinhas, isto é, de forma mais autónoma, sem que sejam necessários os permanentes estímulos e ajuda dos adultos. Num quarto de criança, isso traduz-se, por exemplo, na existência de móveis ou secretárias cujas gavetas as crianças possam abrir sem problema, em ter os livros e brinquedos à mão de semear para que as crianças sintam encorajadas a consultá-los e a brincar, respectivamente, numa decoração neutra que não seja hiper-estimulante e, como não podia deixar de ser, numa cama ao nível do chão (ou muito baixa) para a qual a criança consiga entrar e da qual consiga sair sem problemas para se movimentar sozinha no quarto e para que, a partir dela, consiga ver todo o espaço. Ou seja, o quarto montessori é um quarto desenhado à escala da criança, em que ela se mova sem quaisquer constrangimentos, onde se sinta segura e com vontade de explorar e onde menos é mais e é preferível ter pouco, mas bom.

Hoje, dedicamos o nosso artigo à cama montessoriana.