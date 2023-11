Decorar com plantas: dê cor, vida e saúde à sua casa!

Num mundo globalizado e altamente dependente da tecnologia, em que os dias se passam, não raras as vezes, entre o stress gerado pelo trabalho e pelos afazeres quotidianos, é cada vez mais importante encontrarmos formas de abrandarmos e de nos abstrairmos de tudo para regressarmos a nós e à natureza que tanta falta faz, especialmente nos grandes centros urbanos.

As plantas são excelentes aliadas para nos adoçarem o dia-a-dia. Muito mais do que ornar e abrilhantar os ambientes, com a cor e frescura que lhes são características, tê-las dentro de casa é, segundo a Nasa, uma forma de melhorar a saúde dos moradores, principalmente pela capacidade das espécies de filtrar os poluentes. Há plantas que conseguem absorver as partículas com mais eficiência, mas, grosso modo, todas as espécies são capazes de melhorar a qualidade do ar dos ambientes.

Não é, aliás, por acaso que o ser humano, quando imagina um cenário de relaxamento total, pensa, de imediato, num local cercado pela natureza com árvores, mar ou montanhas por perto. A isto dá-se o nome de biofilia , a natural inclinação do ser humano em ser afectado pela presença da natureza e de outros seres vivos no seu ambiente.

Hoje, e com o apoio das maravilhosas fotografias do atelier Jo Decor, mostramos-lhe como pode incorporar as plantas na decoração da sua casa. Cabe também mencionar que pode contactar o gabinete caso pretenda levar a cabo um projecto de remodelação ou mudar apenas uma divisão. A designer, Joana Marcão, faz consultoria, online ou presencial. Deixamos todas as informações de contacto no fim deste artigo.