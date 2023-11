Construção de um SPA que combina Bem-estar e Design!

Estamos a entrar na época alta do ano e, por isso, é inevitável não pensar em férias e no relaxe. Apetece fugir e passar uns dias fora, a relaxar na piscina, na sauna, contemplar a natureza… Enfim, não pensar nos problemas do dia a dia.

Neste sentido, são necessários profissionais para criar estes espaços de lazer, que nos permitem posteriormente desfrutar da melhor forma destes SPA's. Há muitas questões a ter em conta, para chegar ao resultado final e obter uma imagem zen, de bem-estar e modernidade.

Por isso, a Pousada do Convento de Arraiolos, no Alentejo, procurou uma equipa profissional de renome, experiente e dedicada no seu trabalho, para realizar obras no SPA. Falamos da empresa de construção TRHMB – CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO. Esta equipa profissional foi responsável pela renovação das áreas de saúde e bem-estar do SPA. Os trabalhos consistiram na construção de piscina, balneários e sauna.

A Pousada do Convento Arraiolos está agora mais modernizada e atrativa, sendo que, hoje em dia, um SPA faz toda a diferença, pois toda a gente quer desfrutar deste espaço para relaxar e repor energias.

Vamos, sem mais delongas, descobrir as imagens do projeto final. Não perca!