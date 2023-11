Últimas Tendências de Design de Interiores em 18 Imagens de Inspiração

É inegável: a vida de todos nós teve uma inflexão inesperada e radical que condicionou , condiciona e provavelmente condicionará as nossas existências nos próximos tempos. Essa pandemia que nos fechou em casa teve o condão de nos fazer apaixonar ainda mais pelas nossas casas e gerou um conjunto inesperado de tendências de design de interiores que se impôs em menos de um ano. 2021 entrou cheio de esperanças, mas trouxe com ele novo confinamento que apenas veio confirmar o óbvio – a nossa casa é o nosso refúgio!

Cuidar da casa neste momento e nos próximos tempos, para que ela responda a todas as nossas expectativas, não é um capricho, é uma verdadeira necessidade. Neste mundo, que se quer pós pandémico, sabemos que nunca mais veremos o nosso sofá da mesma maneira, mas também suspiramos por um local sossegado para fazer teletrabalho.

Sem descurar a estética, começámos a dar à funcionalidade um valor que antes desconhecíamos e isso reflectiu-se nas grandes tendências do ano. Na homify estamos no mesmo barco e muito atentos ao que mudou no paradigma habitacional, em Portugal e no mundo, por isso hoje mostra-lhe as últimas grandes tendências em design de interiores. Venha conhecê-las!