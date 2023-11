5 Coisas que Precisa de Saber sobre Estruturas Metálicas

4. Preparação do terreno e organização

Enquanto as peças de aço estão a ser feitas (tendo em conta que é o material mais usado, assume-se que será ele a figurar no seu projecto) pode começar a fazer-se a preparação do local de implantação do edifício, com a preparação do solo e a execução da laje de fundação, onde ficarão os parafusos de ancoragem. Durante a execução desta etapa, as peças metálicas vão começar a ser entregues no local.