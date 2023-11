Apartamento Maravilhoso em 11 Fotos de tirar o fôlego

Arte é vida e é maravilhoso quando podemos incorporá-la no nosso quotidiano, para o tornar mais agradável. É uma sensação única estar em nossa casa e poder contemplar todos os dias uma obra digna de figurar numa galeria, e nós na homify temos a certeza de que compensa sempre o esforço da compra, se ele existir. Mesmo uma pequenina peça de arte exclusiva, adquirida com esforço, é suficiente para dar um toque mais requintado a um espaço, que dirá se a arte for a alma da própria casa!

No trabalho que hoje lhe apresentamos é assim: – a arte faz parte do próprio ADN da vida na casa e do requinte que cada espaço transmite, e todo o design de interiores lhe faz jus.

É um apartamento de dimensões mais do que generosas, com dois andares, no Príncipe Real em Lisboa e tem um cunho moderno, que contrasta com a história centenária do edifício Pombalino, mas conserva a alma antiga através de materiais e traços originais da época. Mas, apesar do luxo, da arte e da história, este apartamento é uma casa de família onde vivem crianças!

O trabalho delicado e meticuloso da FEMMA INTERIOR DESIGN visou valorizar cada faceta dos espaços e das obras de arte que deles fazem parte, enquanto simultaneamente os molda para se tornarem um verdadeiro lar. Parece impossível conciliar arte com vida quotidiana e com crianças? Não é! Venha ver as fotos que o provam neste artigo!