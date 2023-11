Tudo o Que Precisa de Saber Antes de Construir uma Kitchenette | + 17 Imagens Inspiradoras!

Uma kitchenette mais não é do que uma versão pequena de uma cozinha. Aliás, o sufixo “ette”, em inglês, significa “pequeno”, por isso, a kitchenette é uma pequena cozinha ou uma minicozinha que, por norma, não tem os mesmos electrodomésticos e aparelhos que uma cozinha normal ou, se os tiver, tem-nos em tamanho pequeno.

Apesar da principal diferença entre a kitchenette e a cozinha ser o tamanho, há outros aspectos que as distinguem. Enquanto a cozinha ocupa, não raras as vezes, uma divisão em separado (tendência que tem vindo a alterar-se), a kitchenette abre-se sobre um ambiente adjacente (normalmente uma sala, embora também possam fazer parte de quartos, especialmente em hotéis, residências universitárias e outros edifícios desta natureza).

Em termos de arrumação e de espaço de bancada, as kitchenettes são muito mais limitadas. Numa kitchenette, pode haver apenas um único espaço de bancada para a preparação de alimentos, usualmente localizado entre o lava-louça e o fogão. No mais, nem todas as kitchenettes têm forno. Algumas só têm um microondas (alguns microondas também servem como forno) e, no que diz respeito ao fogão, em vez de um de 4 ou 6 bocas, a kitchenette poderá apenas ter um pequeno fogão de duas bocas ou então um fogão de mesa cooktop com uma boca. O frigorífico tenderá, também, a ser mais pequeno e a não incluir um compartimento de congelador.

Como é óbvio, estas são características que lhes estão transversais de um modo geral, havendo excepções.