Novo conceito imobiliário: o Coliving – 10 Coisas que Deve saber!

“Reinventar o lugar onde habitamos.“ Essa é a ambição de uma nova tendência que está a cativar o setor imobiliário: o coliving.

O coliving é, ainda, um conceito discreto. Chegou dos Estados Unidos nos anos 2000 e tem seduzido pelo seu princípio (misturar compartilhamento de apartamento e compartilhamento de trabalho), pela acessibilidade (viver no coração de uma grande cidade sem ter que gastar uma fortuna no final do mês) e pela qualidade de vida (serviços dignos de um hotel).