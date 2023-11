Tudo sobre Peitoris e Parapeitos de Janelas + 15 imagens para Iluminar

Azulejo ou outras peças de cerâmica - um parapeito moderno, totalmente feito com a cerâmica dos pavimentos pode resultar num espaço moderno e coeso, mas mesmo assim pode uma solução arriscada, que vai sempre parecer de improviso, se o espaço for um quarto ou uma casa. Nas casas e banho e cozinhas o caso muda de figura, e revestir os parapeitos com os azulejos das paredes é uma solução excelente, durável e que pode ficar muito moderna. No entanto, se optar por uma via mais tradicional, pode usar azulejos pintados à mão para obter aquela imagem antiquada e romântica que vemos em algumas casas antigas do nosso país.