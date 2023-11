8 Coisas que Deve Saber sobre o Sifão!

O sifão é uma peça que conecta a cuba ou pia à tubulação da água, que faz o processo de sifonagem. Não só retém parte da água dentro do tubo e prevenir fugas, como também evita o retorno de gases da canalização e mau cheiro para o espaço, contribuindo para a higiene e o bem-estar da casa.

Dessa forma, caso aconteça algum tipo de problema no sifão cozinha, no sifão WC, no sifão lavatório ou noutro sifão da sua casa, os gases que chegam do esgoto ficarão bem evidentes, o que pode causar desconforto.

Além disso, um sifão facilita o processo de manutenção, em função da acumulação de gorduras ou outros sólidos que poderiam vir a causar o entupimento. Em casas que passaram por um longo período sem uso, o fecho hídrico (camada de água que isola os gases dentro do sifão) pode evaporar completamente, o que explica o mau cheiro nestes casos.