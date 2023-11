Silestone: o que é, tipo + 15 Exemplos

Embora as características positivas da Silestone sejam maiores do que as negativas, existem alguns pontos negativos. As principais desvantagens são:

A maior desvantagem da Silestone é que ele é mais caro do que o laminado ou o granito.

É muito difícil de arranjar a Silestone, pois quando a bancada de Silestone é danificada é necessário que seja inteiramente substituída, ao contrário de outros modelos de pedras.

Não é uma opção recomendada para espaços expostos a luz solar, ou mesmo lâmpadas que emitem raios UV.

Deixar panelas quentes sobre a Silestone ou contacto prolongado com líquidos pigmentados, irá manchar ou danificar a superfície.

Apresenta um preço elevado.