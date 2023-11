Quadros: Que Quadros Escolher Para Cada Divisão da Casa | 26 Imagens para o Inspirar

A sala de estar costuma ser uma das divisões mais amplas da casa e também uma das mais divertidas de decorar. Ao mesmo tempo, trata-se de um espaço de partilha e de socialização que tende a ser um pouco menos personalizado do que um quarto, na medida em que não pertence a uma única pessoa, mas sim à família. Além disso, pode ser algo intimidante decorar este ambiente onde recebemos os nossos convidados e onde eles passam mais tempo quando nos visitam. Escolher as peças de arte certas é elementar para criar a atmosfera ou a energia certa, sendo que podem até surgir conversas em torno delas. Pode optar por uma peça de grande escala a criar um statement e um ponto focal no espaço. As telas decorativas com pinturas abstractas e cores vivas poderão ser uma boa escolha para uma sala de estar moderna ou minimalista. Aliás, temos reparado que a utilização de telas com dimensões generosas é cada vez mais tendência, especialmente em espaços com uma estética clean. As telas podem estar penduradas ou pousadas no chão ou sobre um móvel.

Por outro lado, também pode, perfeitamente, optar pela criação de um mural de quadros dispostos de forma simétrica ou assimétrica, com molduras iguais ou não e com um conteúdo parecido ou variado. Isto é: um mural de quadros pode combinar quadros do mesmo estilo (todos abstractos) ou misturar pinturas abstractas com fotografias, frases, plantas secas, gravuras e até espelhos! No caso de criar um mural ecléctico e menos “direitinho”, pode fazer dele o protagonista do ambiente, mantendo o resto da decoração mais sóbria para que não se gere demasiado ruído visual.