Como criar o terraço perfeito em apenas seis passos

No terraço, não deve faltar um sistema de escoamento de águas pluviais ou de limpeza. Tanto faz se pretende efectuar o escoamento com canais na margem do terraço, com escoamento de água no solo ou por via de um parapeito.

Deverá entender o sistema como um todo. Um terraço, durante uma chuva forte, acumula muita água que será drenada por tubos verticais ou ralos, mais conhecidos como tubos de queda ou de drenagem. Esses tubos que recebem as águas da chuva devem ser levados para fora do edifício e estar ligados ao sistema público de colecta de águas ou a uma caixa colectora, um reservatório ou um sistema de drenagem via caixa de areia.

Para que a água escorra por estes sistemas, a laje deve ser inclinada – pelo menos 0.5% – em direcção aos tubos. Porque o tubo de drenagem pode entupir, deve haver sempre outros.

Peça ajuda a um profissional para analisar o espaço e fazer um projecto de acordo com a sua dimensão. Este é um passo essencial ou terá a água a escorrer pela casa e a deixá-la com manchas feias de humidade.