Os 7 Pecados Capitais na Escolha de Um Papel de Parede | + 18 Imagens Para se Inspirar

Tal como as lojas de tintas, também as que vendem papéis de parede fornecem amostras para que os clientes possam experimentar alguns dos seus papéis de parede preferidos antes de tomarem uma decisão. Este passo é muito importante porque lhe vai permitir perceber como eles funcionam no espaço que está a decorar e como ficam quando expostos à iluminação natural e artificial do mesmo. À semelhança do que acontece com as tintas, um papel de parede de uma cor que lhe pareceu bem em catálogo pode não resultar nas paredes da sua casa. Além do mais, pedir e experimentar uma amostra ser-lhe-á também útil para perceber melhor a textura e o acabamento do papel de parede (que pode ser brilhante, mate, áspero, macio, e assim por diante).