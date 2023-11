Soleiras de Portas – Tipos, Materiais e Muito Mais em 15 Imagens Sensacionais

Esta é uma questão interessante. As novas tendências de decoração e design de interiores ditam conexão espacial e fluidez entre os ambientes. É dado o privilégio aos pavimentos contínuos e homogéneos, sem transições ou demarcações. As casas actuais por vezes até têm um pavimento único para todos os ambientes, cortesia dos materiais novos e resistentes que foram surgindo no mercado. Isto significou que as soleiras tradicionais, bem visíveis e demarcadas praticamente desaparecerem, sobretudo em transições de ambientes interiores, mas não significa que deixassem de existir.

As soleiras são bastante úteis, mesmo quando o pavimento é igual em toda a casa. É importante colocar uma pequena barreira que separa o pavimento da casa de banho do pavimento do corredor, mesmo que seja o mesmo, para prevenir pequenos derramamentos de água. Assim a opção acaba na maior parte das vezes por ser a colocação de soleiras num tom idêntico ao do pavimento, quando elas são mesmo necessárias.