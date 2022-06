Por fora discreta, por dentro sensacional

Para os arquitectos responsáveis, foram três as premissas mais evidentes para levar a cabo o projecto: a permanência de um Sapotizeiro centenário – vamos vê-lo mais à frente; a necessidade de maior abertura no espaço; e menor impacto no contexto natural e edificado. A estrutura que já existia não respondia às necessidades dos moradores e, por isso mesmo, era altura de mudar tudo.

Uma das características principais da casa, depois da reestruturação, é as divisões estarem abertas para o jardim principal e para o jardim das traseiras. Ambas as áreas verdes permitem que qualquer espaço da casa tenha contacto com o exterior, criando a sensação de viver fora, mas com todas as vantagens e comodidades do interior.