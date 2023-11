6 Renovações Fáceis e Baratas que Transformam uma Casa

Está cansado do seu piso? O seu piso está danificado? Então pode optar por colocar um outro piso, por cima do antigo!

O piso flutuante ou vinílico apresenta várias vantagens, pois proporciona leveza, praticidade e um excelente aspeto, portanto podem ser sobrepostos sem comprometer a estrutura da construção.

Ao optar por esta medida irá obter uma renovação do ambiente, sem ter barulho ou sugar toda a casa. Além disso, é possível encontrar pisos médios a partir de € 10/m2 e instalação (por encaixe) a partir dos € 7,5/m2.

É de salientar que, as portas devem ser ajustadas, uma vez que a altura do piso sobreposto impede ter uma correta abertura. Os rodapés e o piso radiante, se for o caso, também devem ser ajustados/alterados.