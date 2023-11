Rattan: a Fibra Natural mais Popular para Interiores e Exteriores | 21 Imagens Para se Inspirar

O mobiliário de jardim em rattan usa-se desde sempre, mas, com o passar dos anos, as peças foram ganhando outra sofisticação e design, por isso, não tem necessariamente que comprar aqueles conjuntos clássicos para o exterior com as mesas e cadeiras em rattan a condizer. Pode fazê-lo, claro está, até porque é bastante prático e não deixa de ser uma escolha segura e versátil. Porém, e tal como na decoração de interiores, também pode misturar as peças em rattan com peças de outros estilos e materiais. Além do mais, pode e deve personalizar estes móveis com almofadas e mantas que tornem a sua utilização mais confortável e que os valorizem do ponto de vista estético.

Independentemente daquilo que decidir fazer – e esperamos que as imagens que escolhemos o ajudem a decidir -, o rattan, por todas as qualidades que possui, é uma boa aposta para ambientes ao ar livre. Para além de resistente ao sol, ao calor e à humidade, também tem uma resistência natural aos insectos!

(continua nas imagens que se seguem)