De velha e apertada a ampla e funcional

Assim estava o edifício antes da intervenção. Segundo o Estudio ZP, no projecto, teve que se acrescentar um quarto novo para uma das filhas do casal que, por questões profissionais, passa muito tempo fora de casa e utiliza-a apenas para dormir. Nesse sentido, a jovem pediu um quarto pequeno e acolhedor com vista para o jardim. Pelo contrário, a outra jovem, ainda estudante universitária, precisa do lugar para estudar e para se reunir com os seus pares. Assim, o seu quarto tem proporções maiores e um mezanino incluído para aumentar o espaço de armazenamento.