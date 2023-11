27 Mansões e Casas de Luxo para o Deixar a Sonhar!

Além de materiais sofisticados, as fachadas de casas de luxo podem seguir dois estilos; moderno ou clássico.

As casas modernas são desenhadas com linhas retas e minimalistas que garantem esse estilo bem contemporâneo à moradia. As fachadas de casas de luxo modernas misturam, geralmente, diferentes tipos de revestimentos e são projetadas com amplas janelas de vidro, o que deixa o projeto ainda mais exclusivo e cheio de personalidade.