Móveis infantis para o seu petiz

As aprendizagens surgem desde cedo, as regras são incutidas desde da mais tenra idade. Assim, é mais fácil para cumprir de forma normal, as rotinas e os hábitos de casa, da escola e da sociedade. Se é daqueles pais que fazem questão da criança não andar de sapatos em casa, então este móvel infantil surge como um ensinamento didático e divertido. Por ser da altura e do alcance das crianças, mas também por ter aquelas pegas pequeninas pintadas, cada filho pode ter as suas desenhadas! Neste sentido, cada criança sabe onde colocar os seus sapatos, assim que chega da rua. Um móvel infantil que pode ficar à entrada de casa ou do quarto da criança. Uma ideia que nos agradou e que talvez 'pegamos' para os nossos filhos um dia!