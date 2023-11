Guia Completo sobre Granito Branco + 15 Fotos Inspiradoras

Além de ser um material natural, é um dos mais duros do mundo. Com uma densidade de cerca de 2.650 a 3.000 kg/m³ e uma resistência à compressão de 180 N/mm² em média, o granito é provavelmente a pedra de construção mais dura disponível. Também pode cortar diretamente com uma faca na bancada de granito sem que marque a pedra.

Como o granito é natural e não aglomerado, também é inatacável pelo calor. Então pode colocar panelas quentes que não irá danificar a pedra! Também é apreciado pelo seu lado higiénico, pois não acumula bactérias.

Finalmente, é um material estético e com design, pois expressa poder e delicadeza.

Comparativamente a outras rochas, o granito é a rocha ornamental mais resistente que a natureza coloca à disposição do Homem, com uma dureza média cerca de 20 vezes superior à do mármore.