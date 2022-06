O Prego da Peixaria é um restaurante multifacetado onde é possível comer um prego numa peixaria, sim leu bem, um prego de carne (mas também os há de peixe) que promete ser o melhor da capital. O Prego na Peixaria é um restaurante lisboeta projectado pelo atelier de arquitectura 4+Arquitectos e que faz parte do já aclamado grupo de restaurantes lisboetas SEA ME -Peixaria Moderna, onde o objectivo patente é o de homenagear as antigas peixarias que ao longo dos tempos, foram desaparecendo da Capital. Mais que isso, pretende-se reinterpretar o tradicional conceito de restaurante de peixe e marisco, arriscando em novas receitas, paladares e experiências.

O Prego da Peixaria é um dos quatro restaurantes do grupo que inclui ainda o Sea Me Peixaria Moderna no Largo de Camões, em pleno Chiado, e a versão deste e do próprio Prego da Peixaria, no recém inaugurado Mercado da Ribeira no Cais do Sodré em Lisboa. Todos eles têm resultado num grande sucesso junto dos lisboetas, e não só. Também revistas da especialidade como a Time Out Lisboa e, apreciadores de boa gastronomia têm tecido grandes elogios. A qualidade e a proveniência dos alimentos é fulcral e paralela a todos os restaurantes do grupo; pretende-se apoiar e dar visibilidade ao que de melhor temos para oferecer: a nossa comida.