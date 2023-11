Amarelo pastel na decoração – 16 ideias de decoração com esta cor delicada

Começamos com a prova contundente que o amarelo pastel não se resume ao universo dos bebés! Esta cozinha maravilhosa, de inspiração retro reinventada, da autoria do gabinete RAFAELA FRAGA BRÁS DESIGN DE INTERIORES & HOMESTYLING é tudo menos infantil. A combinação dos delicados azulejos amarelo pastel com os armários azul-acinzentados é simplesmente divinal e a decoração acessória, com elementos nos mesmos tons com diferentes intensidades é o complemento perfeito!

Um início auspicioso para este tema, certo?