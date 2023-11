Brinquedos que são peças de decoração: 7 peças divertidas e lúdicas que também decoram

As brincadeiras das crianças abrangem tudo quanto as rodeia, incluindo os tapetes. E porquê comprar um tapete aborrecido quando se pode apostar num super divertido que decore o quarto e que possa, ao mesmo tempo, ser utilizado nas brincadeiras? Há-os com animais, com elementos da natureza, com números e letras, com jogos estampados (o jogo da macaca, por exemplo), com estradas para que os miúdos possam brincar com os carrinhos, entre muitos outros! Se apostar num tapete deste género, mantenha o resto da decoração do quarto mais discreta para criar um ambiente harmonioso e equilibrado.