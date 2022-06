O verdadeiro cottage!

A sala de jantar mantém o mesmo esquema de cores e design do resto da casa. As cadeiras formais e a mesa de refeições, com a sua tonalidade em cinza prata, dominam o espaço. A acompanhar a janela, há um banco feito à medida decorado com muitas almofadas para que as refeições sejam mais confortáveis. Sobre a mesa, e para rematar o conjunto, encontra-se suspenso um candeeiro de luxo com uma beleza clássica. É uma área que abarca tendências modernas, sem descurar a essência clássica da casa.